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موسكو تأمل في إغلاق ملف مخيم الركبان السوري قريبا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:11 م
ألكسندر لافرينتيف
ألكسندر لافرينتيف
ا ش ا
أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف عن أمله في إمكانية إغلاق مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقي سوريا خلال الشهر الحالي.

وقال لافرينتيف - في تصريح صحفي خلال ختام الجولة الـ 13 من مفاوضات "أستانا" التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - "إن العمل في هذا الاتجاه مستمر، ونأمل في أن ننتهي بمساعدة المؤسسات الأممية المعنية من إجلاء المدنيين عن مخيم الركبان وإعادتهم إلى مناطقهم، وإغلاق ملف هذا المخيم".

وأضاف "إذا استطعنا فعل ذلك في أقرب وقت، سيكون ذلك مثالا يحتذى لكي تتبنى الأطراف المعنية إجراءات مماثلة تجاه مخيم الهول الذي يقع في منطقة سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، ويشهد وضعا متوترا يتطلب رد فعل سريعا".

وكانت موسكو ودمشق اتهمتا القوات الأمريكية وحلفائها في سوريا بعرقلة إجلاء النازحين عن الركبان الواقع في منطقة نفوذهم، بهدف الإبقاء على موطئ قدم لهم في مناطق من الأراضي السورية.

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