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تعليم

ميزانيته مليون يورو.. مشروع لـ تدريب طلاب الجامعات بـ التعاون مع فنلندا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:25 م
صدى البلد
ا ش ا
وقع الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، مذكرة تفاهم، مع إحدى الجامعات الفنلندية، للبدء في مشروع لريادة الأعمال، بمشاركة جامعات "أسوان، الأقصر، الجامعة المصرية الصينية"، وذلك بحضور مسئولي الجامعة الفنلندية والدكتور كمال إمام مسئول المشروع.

وقال الدكتور أحمد غلاب، في بيان، اليوم الجمعة، إن ميزانية هذا المشروع تبلغ مليون يورو، ويهدف إلى تدريب الطلاب والخريجين على مبادرات ومشروعات ريادة الأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

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