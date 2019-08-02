ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يعلن تصعيد السنغالي موسى واجو للفريق الأول

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه سيتم تصعيد اللاعب السنغالي موسى واجو إلى الفريق الأول بداية من الموسم المقبل وأنه سيرتدي القميص رقم 16.

ولعب واجو، الفائز مع المنتخب السنغالي بوصافة بطولة أفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر هذا الصيف، في الفريق الرديف لبرشلونة في الموسم الماضي، ولكنه شارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات أمام هويسكا وسيلتا فيجو وايبار.

ومن المحتمل أن يشارك النجم السنغالي في مباراة فريقه القادمة في كأس خوان جامبر أمام أرسنال الإنجليزي والمقرر إقامتها بعد غد الأحد.

ترشيحاتنا

ما ينوب المخلص.. سيدة تقتل ابن شقيقتها أثناء فضه مشاجرتها مع والدته بالعياط

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

مباراة واحدة.. طارق يحيى يكشف تفاصيل قيادة الزمالك الفترة المقبلة

شاهد .. تركي آل الشيخ يخرج من نادي ألماريا الإسباني بعد شرائه رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل