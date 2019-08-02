برشلونة يعلن تصعيد السنغالي موسى واجو للفريق الأول

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه سيتم تصعيد اللاعب السنغالي موسى واجو إلى الفريق الأول بداية من الموسم المقبل وأنه سيرتدي القميص رقم 16.



ولعب واجو، الفائز مع المنتخب السنغالي بوصافة بطولة أفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر هذا الصيف، في الفريق الرديف لبرشلونة في الموسم الماضي، ولكنه شارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات أمام هويسكا وسيلتا فيجو وايبار.



ومن المحتمل أن يشارك النجم السنغالي في مباراة فريقه القادمة في كأس خوان جامبر أمام أرسنال الإنجليزي والمقرر إقامتها بعد غد الأحد.



