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مقتل وإصابة 20 شخصا إثر نشوب حريق في حافلة بتركيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:13 م
مقتل وإصابة 20 شخصا
مقتل وإصابة 20 شخصا إثر نشوب حريق في حافلة بتركيا
ا ش ا
لقي خمسة أشخاص حتفهم بينهم طفل فيما أصيب 15 آخرون إثر نشوب حريق في إحدى الحافلات بشمال غربي تركيا.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم /الجمعة/ عن محافظ "بالق أسير" إرسين يازيتشي قوله- إن الحريق نشب على الطريق السريع عندما غادرت الحافلة محافظة "جنق قلعة" شمال غربي البلاد متوجهة إلى العاصمة "أنقرة"، مشيرا إلى أنه لم تتضح بعد أسباب نشوب الحريق.

وأضاف يازيتشي، أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرا إلى أن أربعة منهم غادروا المستشفى بينما لا يزال الباقون يتلقون العلاج.

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