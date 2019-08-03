بعد إطلاقه في بورسعيد.. برلمانية: التوثيق الإلكتروني يزيد مشاكل الزواج العرفي

قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنه ليس هناك مشكلة في توثيق عقود الزواج إلكترونيا، طالما أنه لا يخل بالأركان الشرعية التي نص عليها الدين للزواج.



وأضافت عبلة الهواري لـ "صدى البلد"، أنها تخشى أن يخل الزواج الإلكتروني بالمواثيق التي أقرها الشرع للزواج، كأن يتم التلاعب فيه بالشهود والإشهار، لافتة إلى أن الزواج أصبح مسألة حساسة الآن، بعد انتشار الزواج العرفي، وربما تحدث مشاكل من وراء توثيقه إلكترونيا.



وأكدت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن الزواج الإلكتروني لو كان فيه فائدة لتم تعميمه من فترة على مستوى الجمهورية، وليس محافظة بورسعيد فقط، التي تم إطلاقه فيها.



وتم إطلاق تطبيق للزواج الإلكتروني بمحافظة بورسعيد ، بحيث يقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين من خلال "اللاب توب" أو "التابلت" إلى التطبيق مباشرة وقت عقد القران، بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيًا ويتم استخراج القسيمة فى اليوم الثانى وتوثيقها.