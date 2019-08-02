علاج قشرة الشعر.. 3 طرق موفرة من مطبخك

يعتبر علاج قشرة الشعر من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير سواء الرجال أو النساء، فقشرة الرأس تفسد مظهرك حيث تظهر على الأكتاف خاصة إذا كانت الملابس غامقة، وتظهر القشرة على مقدمة الشعر بشكل واضح، ويزداد ظهورها في الأماكن قليلة الشعر، وهناك العديد من الأسباب والعادات التي نفعلها يوميًا تتسبب في ظهور قشرة الشعر بدءًا من الصغار وحتى الكبار والرجال، ورغم أن هناك أدوية خاصة لعلاج قشرة الرأس إلا أنه يمكنك التخلص منها بطرق طبيعية منزلية.



أسباب ظهور قشرة الشعر:

- قد تظهر القشرة نتيجة الإصابة ببعض الأمراض مثل الصدفية أو الأكزيما

-عدم استخدام الشامبو المناسب للشعر

- التهاب الجلد يسبب ظهور قشرة الشعر

- تراكم خلايا الجلد الميت على فروة الرأس فتتحول إلى رقائق بيضاء وهي القشرة

- جفاف الجلد بسبب سوء التغذية السليمة.



علاج قشرة الشعر :

يمكنك علاج قشرة الشعر بطرق طبيعية من مطبخك، دون الحاجة إلى شراء أدوية أو منتجات خاصة بـ علاج قشرة الشعر، إليك أسهل الطرق وفقًا لما نصح به موقع healthline :



1- الخل :

وهو طريقة سهلة وسريعة وفعالة، ومتوفر في كل منزل، فقط قومي بغسل شعرك جيدًا بالشامبو المناسب لنوعية شعرك، ثم ضيفي فنجان خل أو خل التفاح مع لتر ماء، واشطفيه به شعرك.



2- صودا الخبز :

وهو علاج سريع ومريح أيضًا ويخلصك من قشرة الشعر بسهولة، لأنه يعتبر مقشر لطيف للجلد الميت، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للفطريات وتعالج قشرة الشعر، فقط قومي بغسل شعرك ثم ضعي كمية على يديك من صودا الخبز ودلكي بها فروة الرأس لمدة دقيقتين ثم اشطفيه.



3- الأسبرين :

يحتوي على حمض الساليسيليك وهو أحد المركبات الأساسية الموجودة في الأسبرين المسؤولة عن خصائصه المضادة للالتهابات، ويساعدك على التخلص من الجلد الميت، قومي بطحن 3 أقراص من الأسبرين وضيفيهم على الشامبو.