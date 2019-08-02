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رياضة

شيفيلد يونايتد يتعاقد مع أولي ماكبورني لمدة أربعة مواسم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:31 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن نادي شيفيلد يونايتد ضم المهاجم أوليفر ماكبورني في صفقة قياسية هي الأعلى في تاريخ النادي بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

ووقع اللاعب البالغ 24 عاما على عقد مدته أربعة أعوام مع الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب كريس ويلدير مدير النادي - فى تصريحات للموقع الإلكتروني للنادي اليوم الجمعة - عن سعادته بالصفقة والحصول على خدمات "أولي" ، واثقا بأنه سيحقق نجاحا مبهرا.

واشار إلى أن الفريق بحاجة لحلول في الهجوم وأن اللاعب الجديد سيعطي الكثير من الحلول، قائلا " هذا شيء سيخبرك به أي شخص تابع مباريات كثيرة في دوري الدرجة الأولى".

واعتبر أن "أولي"يتناسب مع سياسة الانتقالات للفريق هذا الموسم وهو في العمر الذي ينتظره فيه مستقبلا كبيرا ، معربا عن أمله أن يتمكن هو والنادي من مواصلة النمو سويا.

وسجل ماكبروني، ثامن صفقات شيفيلد هذا الصيف، 24 هدفا في 49 مباراة مع سوانسي في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.
ويستضيف فريق بورنموث شيفيلد يونايتد يوم 10 أغسطس الجاري.

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