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اليوم.. قطع التيار الكهربائى عن 14 منطقة بالقليوبية

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:16 ص
اليوم .. قطع التيار
اليوم .. قطع التيار الكهربائى عن 14 منطقة بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات شبين القناطر وقليوب وقها اليوم السبت.

وقالت امال بركات أن ذلك يأتي لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن تأثير فصل التيار سوف يؤثر على عدد من القرى بالمراكز الثلاث وهى قرى "طحانوب وكفر طحا والمريج وتل بنى تميم والكردى ومنشية الكرام وكفر شبين وصنافير والصباح وكفر السبيل وعرب السنابلة وأبو المعاطى ونوى والقشيش" وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

واشارت الى أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

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