الطرق منورة.. شاهد خريطة العالم المضيئة.. فيديو وصور

نستخدم السكك الحديدية، الطرق والمطارات كأسلوب أساسي في حياتنا للتنقل، لكن خرائط «النيون» الجديدة المذهلة تُظهر البنية التحتية للعالم في ضوء مختلف، وذلك باستخدام أنماط مبهرة من خطوط متوهجة لإظهار كيف تشق الطرق والسكك الحديدية والموانئ قارات العالم، ولكن هل يمكن أن تشكل الخريطة خطرًا فيما بعد في استهداف أهم الطرق أو التجسس على الدول؟



أمضى مصمم الرسوم بيتر أتوود 23 عامًا، من مقاطعة نوفا سكوشا في كندا، 3 أيام في البحث خلال مجموعة متنوعة من مصادر البيانات لإظهار خرائط الطرق "التي تربط عالمنا"، وقد جمع معلومات دقيقة من Natural Earth Data ورسم كل نقطة مختلفة على خريطة بها "قناع" بالأبيض والأسود، مما أدى إلى توليد مصدر ضوئي.



قال السيد أتوود وفقًا لدايلي ميل "أجد أنه من المرضي للغاية أن أكون قادرًا على مشاهدة الأنماط التي تظهر أثناء العمل مع البيانات واكتساب فهم أفضل للعالم الذي أعيش فيه، بينما تميل معظم الخرائط "العادية" إلى إظهار العديد من أنواع المعلومات، مثل المناظر الطبيعية والحدود السياسية إلخ.



هذه السلسلة من الخرائط تُظهر نوعًا واحدًا فقط من المعلومات، وهي المناطق الحضرية في العالم، ويضيف "من خلال فصل كل نوع من أنواع البنية التحتية إلى خريطة مختلفة، آمل أن تسمح للأشخاص بمشاهدة أنماط واتصالات قد لا يستطيعون رؤيتها عادةً".



لقد استخدم برنامجًا للنمذجة ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة لإرسال الضوء على الخرائط للمساعدة في تكوين توهج داخل تلك الصور الرائعة، يعتمد السيد أتوود، طالب دراسات عليا يدرس علم الآثار على الحكومات للإبلاغ عن البيانات وجمعها بدقة.

