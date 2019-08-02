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رياضة

ماركا: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع الهولندي فان دي بيك

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:36 م
صدى البلد
ا ش ا
أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن نادي ريال مدريد اتفق مع اللاعب الهولندي، فان دي بيك، على بنود عقد الانضمام إلى "لوس بلانكوس"، لكن دون تقديم عرض لناديه أياكس أمستردام حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم الجمعة أن الخطوة المقبلة هي عرض مبلغ يتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون يورو من قبل مسئولي الريال قد تكون كافية لإقناع النادي الهولندي ببيع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام الميرينجي بالتعاقد مع فان دي بيك (22 عاما) يأتي نظرا لتألقه الموسم الماضي مع أياكس، لافتة إلى أنه حتى في حالة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا فإن المدير الفني زين الدين زيدان سيرحب بكلا اللاعبين وسط سعيه لتعزيز خط وسط الفريق الإسباني حتى وإن كان على حساب رحيل لاعب آخر.

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