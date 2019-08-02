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رياضة

إنتر ميلان يؤكد إصابة مدافعه الأوروجوياني جودين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:36 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن نادي إنترميلان الإيطالي إصابة مدافعه الأوروجواياني دييجو جودين بإصابة عضلية في الفخذ الأيسر لن يعود على إثرها للمشاركة في المباريات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكر النادي الإيطالي، في بيان نقله موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الجمعة، أن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة جودين بتمزق عضلي في الفخذ الأيسر. وستكون هناك متابعة وتقييم لحالته بشكل أسبوعي".

وكان جودين (33 عاما) قد بدأ التدرب مع النيراتزوري المنضم إليه حديثا من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا هذا الصيف.

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