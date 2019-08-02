تمديد وضع الحماية المؤقتة للسوريين لمدة 18 شهر في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الجمعة، تمديد وضع الحماية المؤقتة للسوريين في الولايات المتحدة، نظرا للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في بلادهم.



وستسمح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنحو سبعة آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترة إضافية مدتها 18 شهرا داخل الولايات المتحدة.



وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.



ومنح السوريون "وضع الحماية المؤقتة"، المعروف اختصارا بـ"TPS"، لأول مرة في عام 2012 ويتم تجديدها بشكل دوري، ولا يحظى هؤلاء الأشخاص بصفة لاجئين أو مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، باعتبارهم لاجئين غير شرعيين قدموا في ظل ظروف استثنائية، وحصلوا على تصريح قانوني مؤقت للبقاء في البلاد.



ومعظم هؤلاء السوريين وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع النزاع في سوريا في 2011، بتأشيرات سياحية، لكنهم اضطروا للبقاء خوفا من تعرض حياتهم للخطر في بلدهم.