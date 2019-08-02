طالب أجابه الرئيس عن سؤاله بـ مؤتمر الشباب: تفاجأت.. والدولة تحقق إنجازات اقتصادية

أبدى الطالب محمود عصام، سعادته لإجابة الرئيس السيسي عن سؤاله في جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب السابع للشباب، والخاص بكيفية الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة.



وقال محمود عصام في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، إنه تفاجأ بطرح سؤاله في الجلسة وقيام الرئيس بالإجابة عنه، مضيفا:" مفاجأة بالنسبة لي.. والناس ممكن تفتكر أن الاسئلة التي يتم إرسالها لا تعرض ولكن هذا غير صحيح".



وتابع محمود عصام،:" هناك جهود تبذلها الدولة المصرية لإستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والرئيس أكد أن هذا العام هو الاخير لتنفيذ خطة الإصلاح".



وأردف محمود عصام:" الرئيس السيسي يخصص للشباب وقتا للتحدث اليهم في مختلف القضايا ويجيب عن تساؤلات المصريين".

