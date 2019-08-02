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رياضة

برشلونة يعلن رحيل مالكوم إلى زينيت الروسي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:45 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن نادي برشلونة الإسباني موافقته على بيع البرازيلي مالكوم إلى زينيت سان بطرسبورج الروسي مقابل 45 مليون يورو "50 مليون دولار".

وأوضح النادي - في بيان صادر اليوم الجمعة - أن النادي الروسي سيدفع مبلغ 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو خاضعة للتغيير، فيما سيحظى برشلونة بالأفضلية إذا ما قرر النادي بيع اللاعب البرازيلي في المستقبل.

وشارك مالكوم في 24 مباراة الموسم الماضي، بعد أن وقع للنادي قادمًا من بوردو الفرنسي، بصفقة قدرت في إسبانيا بما يقارب 41 مليون يورو.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 16 أغسطس الجاري، حيث يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيك بلباو.

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