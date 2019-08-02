القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه وصلهم مئات البلاغات ضد فيديوهات تنتهك حقوق الأطفال.



وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن هذه الفيديوهات تعرض حياة الطفل للخطر، وتأثيرها الصحي سلبي على الأطفال، مشيرا إلى أن هذه الفيديوهات تشكل جريمة استغلال تجاري للطفل.



وأوضح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن فيديوهات "أحمد حسن وزينب"، تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، مشيرا إلى أن هناك خصوصية للطفلة يتم انتهاكها، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيا، وهذه الجريمة تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

