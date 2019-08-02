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أوسكار شباب مصر يكرم الإعلامية وسام محمد عن برنامجها عندك حق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:32 م
تكريم الاعلامية
تكريم الاعلامية وسام محمد
حمادة خطاب
شهد مهرجان أوسكار شباب مصر، في دورته السادسة، تكريم الإعلامية وسام محمد، عن برنامجها "عندك حق" الذي يبث على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بالتوعية وبث رسائل إيجابية للشباب.

وكرمت إدارة مهرجان أوسكار شباب مصر، أيضا، عددا من الرموز الشبابية المتفوقة والمميزة سواء على مستوى الصحافة أو الاعلام، وايضا أوائل طلاب الثانوية العامة.

ويشار إلى أن القائم على تنظيم مهرجان أوسكار شباب مصر، مجموعة من الشباب المتفوقين بالجامعات المصرية.

يذكر أن الإعلامية وسام محمد خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، وكانت الاولى على دفعتها واشتغلت بمجال الصحافة، وكان لها الدور الأبرز في مجال الإعداد فى قناة "صوت الشعب"، وايضا تعمل بالإعداد في برنامج "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون المصري.
أوسكار شباب مصر يكرم الإعلامية وسام محمد عن برنامجها عندك حق
أوسكار شباب مصر يكرم الإعلامية وسام محمد عن برنامجها عندك حق

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