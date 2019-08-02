جامعة حلوان تعلن عن شروط التسجيل بالمدن الطلابية.. برامج جديدة بكلية الهندسة.. دورة لنشر قيم النزاهة والشفافية.. وأخرى لـ كيف تصبح مراسلا تليفزيونيًا

شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بـ هندسة المطرية جامعة حلوان

تعرف على شروط التسجيل بالمدينة الجامعية بجامعة حلوان

ننشر فعاليات ورشة عمل المراسل التليفزيونى بهندسة حلوان

"نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبية بجامعة حلوان



وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات والاختام، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، إيصال سداد قيمة التأمين للطلاب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة، استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى..



نظمت أسرة من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد كلية هندسة حلوان، ورشة عمل "المراسل التليفزيوني"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ويأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على تنمية مواهب الطلاب ومساعدتهم على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي وتعلم مهارات جديدة تدعمهم في سوق العمل.



وتهدف ورشة العمل إلى اكتشاف المواهب الاعلامية وتنميتها، إلى جانب تقديم المحتوى العلمي في كيفية إعداد تقرير تلفزيوني وكيفية الوقوف أمام الكاميرا والتعرف علي نوعية الأسئلة المقدمة والتدريب العملى للطلاب لتطبيق ما تعلموه من المحتوى العلمي ومن خلال هذه الورشة يستطيع الطلاب الاشتراك بمسابقه المراسل التليفزيوني على مستوى الجامعة وأن ينافسوا الجامعات الاخرى في مسابقة إبداع بعد إعداد الطلاب بشكل كامل وتأهيلهم خلال الورشة.



حاضر فى ورشة العمل الاعلامى هشام الصيفى بمشاركة 60 طالبا من مختلف كليات الجامعة وهي "اداب قسم اعلام، تجارة، حقوق، هندسة حلوان، خدمة اجتماعية، تربية "، وذلك تحت إشراف ياسر الجبالي مسئول الأسرة.



نظم مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية دورة تدريبية لأمناء الجامعة و شباب الإداريين تحت عنوان : " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



و تناولت الدورة التدريبية الحديث عن الأخطاء الوارد حدوثها في التعاملات المالية و كيفية تجنبها و الأسس الصحيحة للمزيادات و المناقصات، بالإضافة إلي طرق الإدارة و متابعة العاملين والحوكمة الرشيدة و ترسيخ مبادئ العمل الجماعي و تنمية مهارات الأفراد و اعداد الكوادر الإدارية.

طرحت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية، برنامج الهندسة الإنشائية، هندسة الطاقة وهي برامج جديدة ضمن حزمة البرامج المتميزة التي تطرحها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن هناك ٥٥ برنامجا جديدا ومميزا ترتبط مباشرة بسوق العمل واحتياجاته، كما أنها تؤهل الطلاب نظريًا وعمليًا للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي موضحًا: أن هذه البرامج تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وسد الفجوة بين الدراسة الجامعية ومتطلبات سوق العمل.واشار الدكتور محمد فتوح عميد كلية الهندسة بالمطرية إلى أن هذه البرامج يتم طرحها وفقا لمجموعة من الشروط وهي أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق على الكليات والكليات الحكومية المناظرة، ويتولى مجلس الكلية تحديد شروط القبول أو التحويل بنظام الساعات المعتمدة من كليات أخرى طبقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.وكذلك بالنسبة للطلاب المحولين من نظام الفصول الدراسية من الكلية أو من الكليات المناظرة والذين يرغبون في الالتحاق بالدراسة في اي من هذه البرامج بنظام الساعات المعتمدة يجب أن يكونوا من الطلاب المنقولين إلى الفرق الأعلى على أن يتم عمل مقاصة للمقررات التي سبق انهائها بنجاح، وعلى الطلاب الذين أمضوا سنة أو أكثر في أحد البرامج المماثلة خارج كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان و يرغبون في الالتحاق بالدراسة تقديم بيان حالة من الكلية التي كانوا مقيدين بها يوضح الدرجات التي حصلوا عليها والساعات المعتمدة التي درسوها، بشرط عدم إنهاء أكثر من ١٠٨ ساعات وبمعدل تراكمي متوسط لا يقل عن الحد الأدنى الذي تقترحه لجنة إدارة البرامج وذلك بعد موافقة مجلس الكلية.أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019 - 2020، حيث تبدأ أعمال التسجيل للالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب القدامى اعتبارا من أول أغسطس ولمدة ١٠ أيام ويبدأ فتح باب التقديم للطلاب المستجدين عقب ورود الأسماء من مكتب التنسيق وذلك لكل مرحلة على حدا وتستمر لمدة عشر ايام.أشار الدكتور ماجد نجم إلى استعداد الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا على حرص الجامعة على تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.وأفادت إدارة المدن الجامعية بالشروط المنظمة للتقدم للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019- 2020 أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة، ويشترط ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك، هذا بالاضافة إلى أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، وألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عدا العقوبتين الأولى والثانية منها (التنبيه شفاهية أو كتابة الإنذار)، كذلك يشترط أن لا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة، وألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداده رسوم الاقامة، وألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.كما تتضمن شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجودة لها نظير فى محافظته ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها، ولابد أن يخضع لأحكام الكشف الطبى الدورى ويثبت خلوه من الأمراض المعدية، ويجوز قبول الطلاب للاقامة أثناء العام الدراسى فى حالة وجود أماكن ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابقة .