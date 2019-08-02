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رياضة

سيتفوق على فان دايك .. مانشستر يونايتد يقترب من ضم ماجواير

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:09 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكدت تقارير الصحف الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع ليستر سيتي من أجل الحصول على خدمات المدافع هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وحسب تقرير صحيفة تيليجراف الإنجليزية فإن ليستر سيتي سيحصل على 87 مليون يورو قيمة انتقال المدافع إلى المارد الأحمر ليكون المدافع الأغلى في العالم .

جدير بالذكر ان اغلى مدافع في الوقت الحالي هو فان دايك لاعب ليفربول عندما انتقل للريدز قادما من نادي ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني وسيكون ماجواير المدافع الأغلى في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

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