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ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة ومبيدات غير مسجلة بالقليوبية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:37 م
ضبط 10 طن أسمدة مدعمة
ضبط 10 طن أسمدة مدعمة ومبيدات غير مسجلة بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
شن قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بمديرية الزراعة بالقليوبية حملة للمرور على محلات الاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بنواحي مراكز القناطر الخيرية وقليوب وشبين القناطر وطوخ لضبط منظومة الاتجار فى المبيدات والمخصبات.

وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية ان الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر اتجار فى مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة والاتجار فى أسمدة مدعمة مخصصة لوزارة الزراعة وممنوع بيعها بتلك المحلات والاتجار بدون ترخيص.

واشار وكيل الوزارة الى أنه بلغت إجمالي الكميات التي تم ضبطها ما بين مبيدات ومخصبات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة واسمدة مدعمة غير قابلة للبيع بالمحلات نحو 10 طن أسمدة ومبيدات وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

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