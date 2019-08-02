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صدق أو لا تصدق.. غراء لاصق يرفع 17 طنا في الهواء.. شاهد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:37 م
غراء لاصق يرفع 17
غراء لاصق يرفع 17 طنا في الهواء
هاني حسين
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد استخدام شركة المانية لـ غراء لاصق يستطيع رفع 17 طنا في الهواء.

وأظهرت اللقطات قدرة الغراء اللاصق على رفع شاحنة ضخمة في الهواء، وطورت إحدى الشركات الألمانية غراء لديه قدرة هائلة على رفع الأوزان الثقيلة.

ودخلت هذه الشركة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد التوصل إلى هذه النوع من الغراء كأقوى غراء لاصق، وتم إثبات فعالية الغراء بإبقاء شاحنة في الهواء وتركها معلقة بفضل الغراء اللاصق فقط.

وبذلك تكون الشركة الألمانية قد حطمت الرقم القياسي حيث استطاعت أن تُبقى الشاحنة معلقة في الهواء لمدة ساعة واحدة مستخدمين الغراء اللاصق فقط.

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