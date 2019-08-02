الاتحاد الأوروبي : ينبغي عدم الانخراط في سباق جديد للتسلح

ناشد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، كافة الأطراف الدولية بعدم الانخراط مجددًا في سباق تسلح، وذلك بعد انهيار معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.



وعلى غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حمل الاتحاد الأوروبي روسيا مسؤولية ما حصل بسبب ما وصفه بانتهاك موسكو المستمر لنصوص المعاهدة، وقال "كنا قد دعونا موسكو إلى الاهتمام بالمخاوف الدولية والحفاظ على المعاهدة"، وذلك في بيان لمتحدثه كارلوس مارتن دي جورديجيويلا، وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



وأكد المتحدث التزام الاتحاد بالعمل على ضبط سباق التسلح، مطالبًا الأطراف الدولية بتحرك سريع من أجل المحافظة على الهياكل المتبقية والقادرة على ضبط ومراقبة السلاح النووي في العالم.



ويشدد الأوروبيون على ضرورة إجراء حوارات معمقة وموسعة لمعاينة الوضع ما بعد 2021، أي بعد نهاية الفعلية لمعاهدة "نيوستارت".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم انسحابها من المعاهدة التي وقعها عام 1987 عن الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مع نظيره الروسي ميخائيل جورباتشوف، ثم أعلنت روسيا عدم التزامها بها، وتتبادل الدولتان اتهامات بالمسؤولية عن انهيار بالمعاهدة.