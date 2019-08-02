برلمانية تحذر.. الزواج الإلكتروني يخالف قواعد الشرع

عبرت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عن استيائها من تطبيق الزواج الإلكتروني، مشيرة إلى أنه يخالف المواثيق الشرعية.



وقالت "نصير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "إن الزواج وصفه الله بالميثاق الغليظ، وتحدده مجموعة من الأركان، التي لا يجب الخروج عنها بأي شكل"، مضيفة بأن الزواج الالكتروني قد ينجم عنه إخلال بهذه القواعد.



وطالبت، عضو البرلمان، بوقف استخدام الزواج الالكتروني وعدم تعميمه على محافظات مصر، بعد بدء استخدامه في محافظة بورسعيد.



وكان قد تم إطلاق تطبيق للزواج الإلكتروني بمحافظة بورسعيد ، بحيث يقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين من خلال "اللاب توب" أو "التابلت" إلى التطبيق مباشرة وقت عقد القران، بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيًا ويتم استخراج القسيمة فى اليوم الثانى وتوثيقها.