برنامج خاص لـ أوناجم في مران الزمالك

وضع طارق يحيى برنامجا خاصا للمغربي محمد أوناجم المنضم مؤخرا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



حيث طلب يحيى من اللاعب أداء تدريبات منفردة بالركض حول الملعب، وذلك بهدف رفع اللياقة البدنية لدى اللاعب، الوافد من فريق الوداد المغربي.



كما خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد للزمالك لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بعد أداء التدريبات البدنية في الملعب.



ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

