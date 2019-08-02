خبير: توجه الدولة يشجع صناعة السيارات الكهربائية لمواكبة العالم

قال المهندس فادي سعد الله، خبير في صناعة السيارات، إن كل شركات صناعة السيارات العالمية تتسابق حاليا لتطوير موديلاتها في ظل الاهتمام العالمي للحفاظ على البيئة والحد من التلوث وذلك باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيدا بما تقوم به مصر من مساع لتفعيل وانتشار السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.



وأكد المهندس فادي سعد الله، لـ صدى البلد، أن توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة المحلية وخاصة مجال السيارات والكهربائية، منها مع حرصها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة من محطات توليد كهرباء أو الطاقة المتجددة، بالإضافة لتدشين شبكة شحن سيارات كهربائية فى مصر مؤخرا من شأنه تعجيل انتشار هذا النوع من السيارات ومواكبة العالم في هذا المجال.



ولفت المهندس فادي سعد الله إلى أن بعض الدول- ومنها إنجلترا- لن تسمح بتسيير سيارات غير الكهربائية في الطرق بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن مصر تمر بنفس مراحل البداية التى مرت بها أغلب الدول التى نشرت السيارات الكهربائية فى شوارعها.



وشدد المهندس فادي سعد الله على أن دول أوروبا لم تكن البنية التحتية التى تحتاجها هذه السيارات تغطي أكثر من 30% من مدنها، منوها إلى أن تسويق السيارات ونشر البنية التحتية دوما يسيران جنبًا إلى جنب.



وأضاف المهندس فادي سعد الله أن انتشار السيارات الكهربائية يعود إلى أن تكلفة تشغيلها أقل من مثيلاتها (البنزين)، مشيرًا إلى أن هذه السيارات ستجد رواجًا كبيرًا حيث سيقبل عليها المتخصصون بتطبيقات نقل الركاب لأنها توفر فى تكلفة التشغيل، وكذلك مواطني المجتمعات العمرانية الجديدة وخاصة ذات الطابع السياحي.