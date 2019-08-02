ضربة لأمن أوروبا والناتو.. ماذا يعنى انسحاب واشنطن من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا بعد 32 عاما

فى خطوة اعتبرها المراقبون "تصعيدا خطيرا" أعلنت واشنطن انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا التي أبرمت عام 1987 إبان الحرب الباردة.













وأوضح "سلامة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، خطورة الخطوة التصعيدية بين القوتين العظمتين فى العالم سينتج عنها نتائج سلبية على أمن أوروبا حيث ستعد الخاسر الأول من خروج أمريكا من المعاهدة باعتبارها العمود الرئيسي للأمن الأوروبي.

إزاء الخطوة التى اعتبرها الخبراء خطيرة، قال أستاذ القانون الدولى العام الدكتور أيمن سلامة، إن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت وعيدها بتعليق التزاماتها بالمعاهدة لمدة ٦ أشهر منذ إعلانه فى 9 فبراير الماضى إن لم تلتزم روسيا بتعهداتها الدولية وفق الاتفاقية .

ولفت "سلامة"، إلى أن وزراء خارجية الناتو في اجتماعهم المنعقد فى ٤ ديسمبر 2018 أمهلوا روسيا الالتزام بالمعاهدة في غضون ٦٠ يوما ولم تفعل روسيا، منوهاً بالمخاطر التى تطال دول حلف الناتو رغم أنهم ليسوا أطراف في المعاهدة لكنهم متضررون بشكل مباشر خصوصا بعد تطوير الاتحاد السوفيتي السابق صواريخ SS20 التي تطال كل أقاليم القارة الأوروبية .

فى سياق متصل، قال ماك شرقاوى عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى، إن الانسحاب من هذه الاتفاقية يؤشر على مرحلة خطيرة يقبل عليها الطرفان واشنطن وموسكو ببدء منافسة جديدة بين البلدين في التسلح، هذا إلى جانب التهديد لاتفاقية "ستارت" حول الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية التي ينتهي مفعولها أصلا عام 2121 .

وأوضح "شرقاوى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مخاطر الانسحاب تمتد لتهديد الأمن والسلم الدوليين وقد بدأت بالفعل بنشر روسيا فى مواقعها ما يشكل تهديد كامل لأمن أوروبا ويعد تعنتا واضحا من جانب واشنطن فى الوقت التى زعمت فيه روسيا بأن واشنطن صاحبة المبادرة للخروج من الإتفاق الذى دام نحو 32 عاما.





يشار إلى أن المعاهدة الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أجبرت الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة المدى المعروفة باسم "آي أن أف"، التي وقعت بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغن، ونظيره السوفيتي، ميخائيل غورباتشيف، للمرة الأولى البلدين على خفض ترسانتيهما .

وعندما تم توقيعها في واشنطن، وصفت المعاهدة بـ"التاريخية"، وفتحت الطريق لعهد جديد في العلاقات بين الكتلتين الشرقية والغربية إبان الحرب الباردة.