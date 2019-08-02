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رياضة

الأهلي يحتفي بـ قفشة ومتولي بطريقة خاصة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:20 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني على الاحتفاء بالثنائي محمد مجدي أفشة ومحمود متولي بطريقة خاصة.

واصطف لاعبو الأهلي والجهاز الفني قبل بداية المران بمثابة ممر للثنائي الجديد.

وتعاقد الأهلي مع محمود متولي من الإسماعيلي مقابل 15 مليون جنيه ومجدي أفشة من بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

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