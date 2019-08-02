يا سكاكر السكر يا مسكر.. رامي عياش يحصد 3.4 مليون مشاهدة

وصلت نسب مشاهدة أغنية "ياسكاكر السكر" للفنان اللبناني رامى عياش، إلى 3 ملايين و414 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناة مزيكا الرسمية على يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، والقنوات الفضائية، يوم 6 يونيو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر.



أغنية "سكاكر السكر" من كلمات خالد فيرناس، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وهي ضمن أغاني ألبومه الأخير "قصة حب"، الذي ضم 10 أغنيات متنوعة بين اللهجة المصرية واللبنانية.



وتقول كلمات الأغنية:



يا سكاكر السكر يا مسكر ياحلاوه مشبك معقوده

على ايه شمسى انا بقى حاتنور

طول ماانت عيونك موجوده

يا سكاكر السكر يامسكر ياحلاوه مشبك معقوده

على ايه شمسى انا بقى حاتنور

طول ماانت عيونك موجوده

انا مهما بشوف انت الاحلى

من بره جميل جواك احلى

هو انت عيوبك مش باينه

ده مافيش ده مافيش ده مافيش فى الدنيا حاجات كامله

ياسكاكر السكر يامسكر ياحلاوه مشبك معقوده

على ايه شمسى انا بقى حاتنور

طول ماانت عيونك موجوده

فى دقايق قلبنى انا بيولع اول ماعيونك بلاقيها

على كيفك عايزك تتدلع زودها معايا وسوق فيها

فى دقايق قلبنى انا بيولع اول ماعيونك بلاقيها

على كيفك عايزك تتدلع زودها معايا وسوق فيها

انا مهما بشوف انت الاحلى

من بره جميل جواك احلى

هو انت عيوبك مش باينه

ده مافيش ده مافيش ده مافيش فى الدنيا حاجات كامله

يسكاكر السكر يامسكر ياحلاوه مشبك معقوده

على ايه شمسى انا بقى حاتنور

طول ماانت عيونك موجوده