رانيا يوسف تبدأ تصوير الآنسة فرح

تستعد الفنانة رانيا يوسف للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الآنسة فرح"، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى.



مسلسل الآنسة فرح من المقرر ان يشارك فى بطولته بجانب رانيا يوسف، عدد من الفنانين على رأسهم أسماء ابو اليزيد ومحمد الكيلانى ومن إخراج أحمد الجندى.



وتنتظر رانيا عرض مسلسلها مملكة إبليس تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.



ويشارك فى بطولة مملكة إبليس كل من غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصى، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.