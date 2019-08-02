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أخبار العالم

ممثلة لبنانية تثير ضجة بعد تغريدة تدعو لإبادة الفلسطينيين في أفران هتلر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:19 م
سهى قيقانو
سهى قيقانو
القسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في لبنان وفلسطين، بمزيج من الغضب والإشمئزاز، تغريدة عنصرية نشرتها ممثلة لبنانية دعت فيها إلي ضرورة إلتزام الفلسطينيين بقوانين العمل في البلاد أو إحراقهم في أفران هتلر.

ووفقا لما نشره موقع روسيا اليوم، أثارت الممثلة سهى قيقانو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما دعت إلى حرق الفلسطينيين في "أفران هتلر" إثر احتجاجاتهم على قرارات وزارة العمل اللبنانية.

وغردت الممثلة اللبنانية، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة أن أن المظاهرات الفلسطينية في جنوب لبنان، تحتاج إلى قمع المخابرات أو حكومة عسكرية أو أفران هتلر.

لاقت التغريدة العديد من ردود الفعل من مستخدمي المنصة الإجتماعية معتبرين هذه الكلمات عنصرية وبها دعوة صريحة للعنف.

بيد أن العديد من متابعينها دافعوا عنها مشيرين إلي أنها كلمات عفوية غير مقصودة بالمعني الحرفي للكلمة.

يشار الى أنه في الآونة الأخيرة، تظاهر العديد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، احتجاجا على قرار أصدره وزير العمل اللبناني، ضمن خطة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، وهو ما اعتبروه استهدافا لهم.

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