توفير الادوية وألبان الاطفال بمستشفيات سيناء

أكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، انه تم توفير الادوية والمستلزمات الطبية والبان الاطفال بكميات كبيرة تكفى لمدة 6 اشهر على مستوى المحافظة، تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأشار د شوكة، إلى ضرورة تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية والبان الاطفال بمراكز الرعاية الصحية نظرا لظروف المحافظة.



وشدد ، على استمرار تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح منظومة توافر الدواء والألبان واللقاحات بصفة دائمة بوحدات الرعاية الاساسية.



وأكد على الدفع بعدد ٢ سيارة بها كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والبان الاطفال الي الإدارة الصحية ببئر العبد لتوزيعها على وحدات الرعاية الصحية الأساسية تكفى لمدة ٣ اشهر.



واضاف فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام ان توفير الادوية والمستلزمات الطبية والبان الاطفال وتوزيعها على وحدات الرعاية الصحية من خلال الادارات الصحية بصفة دائمة من أجل توفير الجودة اثناء تقديم الخدمة الصحية للمواطن على أرض سيناء.