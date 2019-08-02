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قرقاش: انتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية.. والشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:14 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
ا ش ا
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن إعادة انتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية، ‎مشيرًا إلى أن الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية في أفضل حالاته، مشددًا على أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة.

وقال الوزير قرقاش - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة -: "اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن"، مضيفا أن موقف البلدين مشترك أيضًا في الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية تغلبان العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني.

واعتبر وزير الدولة الإماراتي أن "الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر، عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران، معتبرًا أن قطر اختزلت نفسها لـ "ظاهرة إعلامية" وتمويل عدم الاستقرار والأفضل لها حل أزمتها بدلا من تعميقها.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أعلن في وقت سابق أن شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل.

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