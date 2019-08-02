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حوادث

خلال 24 ساعة.. تنفيذ 52 ألف حكم قضائي على مستوى الجمهورية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:31 م
تنفيذ أحكام قضائية
تنفيذ أحكام قضائية
ا ش ا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تنفيذ 51 ألفًا و916 حكمًا قضائيًا، في حملات تنفيذ أحكام بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 183 حكمًا جنائيًا، و15 ألفًا و848 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و118 حكم حبس مستأنف، و26 ألفًا و42 حكم غرامة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

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