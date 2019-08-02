موجز البلد| تحذير من تسونامي في إندونيسيا.. سفر السعوديات بدون محرم.. والقرود تتجول بشوارع أسوان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، أدى زلزال قوي وقع قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة الإندونيسيتين اليوم الجمعة إلى إطلاق تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) استمر ساعتين ودفع سكان المناطق الساحلية للفرار إلى مناطق أعلى واثار الذعر في العاصمة جاكرتا.
فيما نشر الموقع أيضًا ما كشفت عنه صحيفة "عكاظ" السعودية حول إقرار تعديل على نظام وثائق السفر، يتيح للمرأة السفر واستخراج جواز السفر دون اشتراط الحصول على موافقة ولي أمرها، ومنح المرأة نفس حرية الرجل فيما يتعلق بحرية السفر، إذا تجاوز عمرها 21 عاما.
كما نشر الموقع أيضًا ما قاله الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان إن إدارة الطب البيطرى لم تتلق أى بلاغات رسمية حتى الآن بخصوص ظهور قرود أو نسانيس بمدينة أسوان.
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، أدى زلزال قوي وقع قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة الإندونيسيتين اليوم الجمعة إلى إطلاق تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) استمر ساعتين ودفع سكان المناطق الساحلية للفرار إلى مناطق أعلى واثار الذعر في العاصمة جاكرتا.
فيما نشر الموقع أيضًا ما كشفت عنه صحيفة "عكاظ" السعودية حول إقرار تعديل على نظام وثائق السفر، يتيح للمرأة السفر واستخراج جواز السفر دون اشتراط الحصول على موافقة ولي أمرها، ومنح المرأة نفس حرية الرجل فيما يتعلق بحرية السفر، إذا تجاوز عمرها 21 عاما.
كما نشر الموقع أيضًا ما قاله الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان إن إدارة الطب البيطرى لم تتلق أى بلاغات رسمية حتى الآن بخصوص ظهور قرود أو نسانيس بمدينة أسوان.