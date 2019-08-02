اجتماع سعودي - إيراني في مكة.. وطلب جديد لـ طهران من الرياض

استقبل اليوم الجمعة، وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر، رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، في مدينة مكة المكرمة.



وخلال اللقاء طلب رشيديان من وزير الحج السعودي إعادة إيفاد الإيرانيين لأداء العمرة، إلا أنه أطلع المسؤول السعودي على شرط للقيام بذلك وهو إنشاء قنصلية إيرانية في المملكة.



كما طالب المسؤول الإيراني افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية، وذلك للحفاظ على كرامة المواطنين الإيرانيين كما وصف رئيس منظمة الحج الإيرانية.



وعقب اللقاء، أكد رشيديان، وفقا لما نشرته روسيا اليوم، على تحسن مستوى الخدمات المقدمة للحجاج للإيرانيين مقارنة بالعام الماضي.



كما أشار المسؤول الإيراني إلي أن بلاده تبحث مع السعودية دفع دية لضحايا حادثة التدافع في مني والتي قضت على عدد من الحجاج الإيرانيين قبل ذلك.





