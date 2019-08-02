ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسكان النواب: 18 مليون وحدة مخالفة للتراخيص بالأحوزة العمرانية..فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:39 م
مباني مخالفة - أرشيفية
مباني مخالفة - أرشيفية
هاني حسين
قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تطبيقه بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأضاف معتز محمود في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أننا لدينا مليونا و300 ألف مبنى في مصر بدون ترخيص أي حوالي 18 مليون وحدة سكنية مخالفة للتراخيص.

وتابع معتز محمود:" لدينا 500 ألف دور مخالف لرخصة المنزل داخل الأحوزة العمرانية بخلاف المخالفات على الأراضي الزراعية، مضيفا:" مصر بها 42 مليون وحدة ولو 50% من الوحدات مخالفة،ذلك دليل على تواجد خطأ".

وأكمل معتز محمود:،" من أسباب المخالفات في البناء عدم تواجد أحوزة عمرانية معتمدة ولا يوجد تخطيط، بالإضافة إلى تغيير اشتراطات المباني".

ترشيحاتنا

تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

نشرة الفن.. رامي جمال يتعرض لحادث مروع.. زينة تكشف عن نيتها ارتداء الحجاب ورفضها الزواج.. وأحمد عز يحتفل بإيرادات الممر

الزمالك يكشف حقيقة اقتراب خليلوزيتش من تدريب الفريق

الأهلي يحتفي بـ قفشة ومتولي بطريقة خاصة

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

شاهد.. لحظة انقطاع البث التليفزيوني عن خطبة الجمعة من مسجد الحسين.. والأوقاف تعلق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل