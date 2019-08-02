إسكان النواب: 18 مليون وحدة مخالفة للتراخيص بالأحوزة العمرانية..فيديو

قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تطبيقه بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.



وأضاف معتز محمود في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أننا لدينا مليونا و300 ألف مبنى في مصر بدون ترخيص أي حوالي 18 مليون وحدة سكنية مخالفة للتراخيص.



وتابع معتز محمود:" لدينا 500 ألف دور مخالف لرخصة المنزل داخل الأحوزة العمرانية بخلاف المخالفات على الأراضي الزراعية، مضيفا:" مصر بها 42 مليون وحدة ولو 50% من الوحدات مخالفة،ذلك دليل على تواجد خطأ".



وأكمل معتز محمود:،" من أسباب المخالفات في البناء عدم تواجد أحوزة عمرانية معتمدة ولا يوجد تخطيط، بالإضافة إلى تغيير اشتراطات المباني".

