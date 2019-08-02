بعد انسحابها من معاهدة مع موسكو.. واشنطن تعلن تطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستبدأ في تطوير صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى غير نووية كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ.



يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.



وأضاف بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا.



وتابع أن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة، معتبرا أن "تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".



وبعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مباشرة، أعلنت روسيا انتهاء المعاهدة.



وقالت روسيا اليوم الجمعة إنها طلبت من الولايات المتحدة تعليق نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا مع انتهاء العمل رسميا بمعاهدة مهمة للحد من الأسلحة كانت تحظر مثل هذه الخطوة.