تحت شعار مصر أد الدنيا.. بروتوكولات مع دول عدة في مؤتمر المجلس الاقتصادي العالمي

نظم المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثماري مؤتمر مصر الدولي، اليوم الجمعة، لتدشين المشروعات التي قام بها المجلس في الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تحت شعار "مصر أد الدنيا".



وحضر الحفل كل من اللواء أركان حرب صبري العدوي رئيس المجلس الأعلى بالهيئة الإدارية العليا بالمجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار بالوطن العربي وأفريقيا، واللواء أركان حرب أحمد حلمي الهيتمي نائب رئيس المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار، بالإضافة إلى السفير تامر الخولي مندوب الأمم المتحدة لدى السنغال ونخبة من المسئولين والمستثمرين في قطاع الاستثمار.



وقال الدكتور عماد الدين محمود رئيس المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثماري إنه سيتم في هذا المؤتمر تدشين مشروعات بـ5 مليارات جنيه من مستثمرين عرب وأفارقة وألمان، وذلك بالاستفادة بمزايا قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من حوافز وتيسيرات للمستثمرين.



وشهد الحفل عرض بعض المشروعات العملاقة بحضور أصحابها المستثمرين من السعودية، والإمارات، والبحرين، والسنغال وسيراليون وجنوب أفريقيا وألمانيا، كما يشهد أيضًا تكريم أصحاب هذه المشروعات.



ويتم عقد بعض الاتفاقيات وبروتوكولات تعاون على هامش المؤتمر مع بعض الدول الأفريقية برعاية السفير محمد تامر الخولي، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع بعض الشركات الألمانية في مجال الطاقة والأمن الغذائي والزراعة، وتنقية المياه.



حضر المؤتمر الدكتور عماد الدين محمود رئيس الهيئة الإدارية العليا للمجلس، والشيخة الدكتورة هند عبد العزيز القاسمى نائب رئيس المجلس بالإمارات ومنسق عام المجلس لدول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس نادي الإمارات الدولى للأعمال والشيخة دكتوره نوال ال صباح منسق عام المجلس بالكويت، والأمير سليمان بن سعود بن عبد العزيز منسق عام المملكة العربية السعودية، والسفير محمد تامر مندوب المجلس الاقتصادي والاجتماعى بهيئة الأمم المتحدة والدكتور فوزى قنصوه وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق والمستشار الدولى للعلاقات الدولية والدبلوماسية ، والدكتور مستشار شعبان رأفت عبد اللطيف المستشار القانونى للغرفة التجارية بالشارقة بالإمارات ومستشار المجلس(عضو الهيأة التأسيسية)، والدكتورة المستشارة نادية محمد رمضان(منسق عام المجلس بالامارت) .



كما شهد المؤتمر حضور اللواء دكتور عادل سعيد شمس مستشار عام المجلس للشئون القانونية والإدارية والتجارية بالقاهرة، والمستشار دكتور حموده محمد مستشار رئيس وزراء تونس، والسيدة فاتيما بو سيده سيراليون الأولى نائب رئيس المجلس بسيراليون، والدكتور المستشار سمير السيسى مستشار شؤون الإعلام، والدكتور عصام الصياد الأمين العام ومنسق عام الاعمال بالصين ومستشار الشؤون التجارية بجنوب آسيا، ولينا شبيب وزير القوى العاملة بالأردن.