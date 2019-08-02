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فن

بعد دعوتها لإبادة الفلسطينيين.. الممثلة اللبنانية ترد على أفيخاي أدرعي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:02 م
سهى قيقانو
سهى قيقانو
سعيد فراج
ردت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو، على تغريدة أفيخاي أدرعي (الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي)، والذي كشف فيها عن مهاجمة الفلسطينيين لـ قيقانو، بعد تغريدتها التي دعت فيها لإبادتهم.

وكتبت سهى قيقانو، في تغريدتها على تويتر: «ما بشرفني الصهاينة ترد عليي وشو خصكون انتو يا العدو.انا عم احكي عن تصرف داخلي من المشاغبين.قضية #فلسطين كل عمرا بقلبنا وانتم تبقون المغتصب الاكبر.العتب على الإعلامي المحرض وزلامو وبعض من المواقع اللبنانية العميلة .. لن ننسى حرب تموز ومجازر قانا».

يأتي ذلك، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في لبنان وفلسطين، بمزيج من الغضب والاشمئزاز، تغريدة عنصرية نشرتها ممثلة لبنانية دعت فيها إلى ضرورة التزام الفلسطينيين بقوانين العمل في البلاد أو إحراقهم في أفران هتلر.

وغردت الممثلة اللبنانية، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة إن المظاهرات الفلسطينية في جنوب لبنان، تحتاج إلى قمع المخابرات أو حكومة عسكرية أو أفران هتلر.

لاقت التغريدة العديد من ردود الفعل من مستخدمي المنصة الإجتماعية معتبرين هذه الكلمات عنصرية وبها دعوة صريحة للعنف.

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