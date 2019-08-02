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رياضة

طارق يحيى عن قبول تدريب الزمالك لأسبوع: اسمي وتاريخي ينسب للقلعة البيضاء

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:14 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد طارق يحيى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أنه لا يعنيه أبدا من يقول أنه ليس من قيمته وتاريخه التدريبي قبول مهمة مؤقتة لتدريب الزمالك، مشددا على أنه يوجه رسالة لهؤلاء مفادها: "إن قيمة طارق يحيى صنعها نادي الزمالك وتاريخي بالكامل ينسب للزمالك وكنت مستعدا لقبول المهمة ولو لمدة ٢٤ ساعة فقط".

وأضاف يحيى: " سأخوض مباراة بطل الصومال وبعدها سأرحل ولو طلبني الزمالك في أي وقت سألبي النداء".

ووجه يحيى الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تحمله مسؤولية صناعة فريق قوي مشيرا إلى أن الفريق سيكون جاهزا للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.

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