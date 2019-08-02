بعد توجيهات السيسي.. المستكاوي يضع ورقة إنقاذ للكرة النسائية

وضع حسن المستكاوى الناقد الرياضى ورئيس نادي وادي دجلة السابق، ورقة إنقاذ خاصة بمستقبل الكرة النسائية فى مصر من أجل استعادة عافيتها على المستوى المحلي والعربي والإفريقي إلى جانب الدولي.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال مؤتمر الشباب الأخير بتدشين منتخب قومى لكرة القدم النسائية فى إطار دعمه للمرأة والرياضة المصرية.



قال المستكاوى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا بد من وضع أسس علمية وخطوات لانتشال لعبة الكرة النسائية وإعادتها مجددا إلى المسار الصحيح عبر توسيع قاعدة دورى الكرة النسائية ولا تكون قاصرة على 4 أو 5 فرق فقط.



أضاف: الكرة النسائية قديمة فى مصر من سبعينيات القرن الماضي ويتعين على المسئولين عن الرياضة وضعها على رأس اهتماماتهم من أجل النهوض والارتقاء بها، موضحا أن الأندية الكبيرة يجب أن تمارس دورها وتعطي اهتماما بالكرة النسائية عن طريق إنشاء فرق خاصة بها.



لفت إلى أن إعادة تشكيل منتخب للكرة النسائية على الطريقة العلمية الحديثة إضافة إلى الإستفادة من تجارب الفرق الإفريقية التى تشهد تطورا ملحوظا فى لعبة الكرة النسائية مثل نيجيريا والكاميرون التي وصلت كلا منها إلى نهائيات بطولة كأس العالم للكرة النسائية التي حصد لقبها المنتخب الأمريكي للسيدات بعد فوزه على نظيره الهولندي في نهائي المونديال الذي أقيم مؤخرا في فرنسا ليحتفظ باللقب، ويظفر للمرة الرابعة بهذه الكأس.

