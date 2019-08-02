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مقتل 5 وإصابة 15 في حريق حافلة بشمال غرب تركيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:55 م
حريق حافلة في تركيا
حريق حافلة في تركيا
رويترز
لقى خمسة أشخاص حتفهم، بينهم طفل، وأصيب 15 آخرون عندما اشتعلت النيران في حافلة في شمال غرب تركيا اليوم الجمعة، حسبما نُقل عن حاكم المقاطعة الذي أوضح أن السبب وراء الحريق لم يتضح على الفور.

وقال إرسين يازجي حاكم المقاطعة لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية إن الحافلة كانت قد غادرت مقاطعة كاناكالي الشمالية الغربية واشتعلت فيها النيران على الطريق السريع في باليكسير وهي متجهه إلى أنقرة.

وأضاف أن أربعة من المصابين خرجوا من المستشفى ولا يزال 11 يتلقون العلاج.

وقال يازجي إن "الفريق الفني لم ينته من تقييمه (للحادث)، لذلك لا يمكنني الإشارة إلى سبب ما، لكن هناك دلائل تشير إلى أن الحريق بدأ من داخل الحافلة.. هذا ليس حادثا. إنه حريق بدأ داخل الحافلة".

وأظهرت لقطات من مسرح الحادث دخانا يتصاعد من الحافلة التي كانت متوقفة على الطريق السريع فيما كان رجال الإطفاء يرشون الماء عليها.

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