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برلمان

بعد إطلاقها في بورسعيد.. برلماني: الزواج الإلكتروني يحتاج لتعديل تشريعي

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:56 ص
الزواج الإلكتروني
الزواج الإلكتروني
عبد الرحمن سرحان
علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار إطلاق الزواج الإلكتروني ببورسعيد، والدعوات التي تطالب بتعميمه عل كل المحافظات، قائلًا: إنه مع أي تحول رقمي في الإجراءات الحكومية، مادامت لا تخالف القانون.

وأضاف النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الزواج الإلكتروني ليس فيه مشكلة لا من الناحية الدينية ولا القانونية، إلا أنه يحتاج إلى تغيير تشريعي في لائحة المأذونين.

وأوضح النائب خالد حنفي، أن لائحة المأذونين تنص على نظام معين في توثيق عقود الزواج، ويجب تعديلها بما يتماشى مع التحول الرقمي.

وكان تم إطلاق تطبيق للزواج الإلكتروني بمحافظة بورسعيد، يقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين من خلال "اللاب توب" أو "التابلت" إلى التطبيق مباشرة وقت عقد القران، بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيًا ويتم استخراج القسيمة فى اليوم الثانى وتوثيقها.

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