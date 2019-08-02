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توك شو

تصل لـ15%.. محامٍ: المطلقات يلجأن للزواج العرفي لهذه الأسباب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:12 م
الزواج العرفي
الزواج العرفي
خالد محيي الدين
قال المحامي علي صبري، إن ارتفاع نسب الزواج العرفي تعد مؤشرا خطيرا للغاية، حيث أوضحت أحدث الإحصائيات لتخطي النسبة لـ15% من إجمالي عقود الزواج، نظرا للثقافة التي يتبعها البعض مبتعدين خلالها عن الطريق الشرعي والرسمي بمكتب المأذون الشرعي والأماكن الموثقة قانونًا.

وتابع، "صبري" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الزواج العرفي يعد مكتمل الأركان من حيث وجود عقد، الشهود والإشهار ولكن لم يتم التوثيق بشكل رسمي، والذي يجعله مخالفا تماما للزواج السري والذي ينشر بس أوساط الفئات الطلابية بشكل أكبر، مؤكدا، أن الزواج السري يعد جريمة "زنا"، نظرا لعدم توافر أي من أركان الزواج به.

لافتا إلي أن القانون تدخل في أكثر من تشريع للحد من تلك الظاهرة المجتمعية، فضلا عن التشريعات التي تتعلق بزواج القُصّر دون الـ18 عاما.

وأوضح، أن بعض السيدات يلجأن للزواج العرفي غير الموثق بعد الطلاق من زوج سابق، للتحايل علي القانون في حالة احتضانها الأطفال، أو استمرار حصولها علي معاش من أحد والديها.

ونوه الإعلامي مصطفي بكري، إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار لتجاوز حالات الزواج العرفي في مصر الـ 141 ألف حالة في العام 2018 فقط، بنسبة تصل لـ 15% من إجمالي عقود الزواج، لافتا إلي أن تلك النسبة تعد مؤشرا خطيرا ومقلقا للغاية.

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