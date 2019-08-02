مريم المغنية أمام الرئيس السيسي: قالي صوتك حلو جدًا

أكدت مريم النجدي، التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فاعليات المؤتمر الوطني السابع للشباب: « إنها سعيدة بغنائها في أوبريت تحيا مصر أمام الرئيس"؛ وأثنت على الفاعلية واداء مهندس الصوت؛ "اللي كان شاطر جدًا"_ على حسب تعبيرها.



وأضافت "مريم"، خلال استضافتها ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc": "كنت قلقة من غنائي أمام الرئيس وسعيدة في نفس الوقت"؛ بس الشرنوبي كان بيدعمني على المسرح، وأعطى ملاحظات عشان اظهر بشكل أفضل".



وتابعت "مريم": "الرئيس قالي صوتك حلو جدًا، وصوتك بيلمس.. وانبسطت ومكنتش عارفة أرد عليه".



وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجها آخر للرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر عفوية، والذي ظهر خلال حواره مع الشباب وإتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة والمشاركة في تنفيذها.