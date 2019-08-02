ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مريم المغنية أمام الرئيس السيسي: قالي صوتك حلو جدًا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:08 م
مريم النجدي
مريم النجدي
عبد الخالق صلاح
أكدت مريم النجدي، التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فاعليات المؤتمر الوطني السابع للشباب: « إنها سعيدة بغنائها في أوبريت تحيا مصر أمام الرئيس"؛ وأثنت على الفاعلية واداء مهندس الصوت؛ "اللي كان شاطر جدًا"_ على حسب تعبيرها.

وأضافت "مريم"، خلال استضافتها ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc": "كنت قلقة من غنائي أمام الرئيس وسعيدة في نفس الوقت"؛ بس الشرنوبي كان بيدعمني على  المسرح، وأعطى ملاحظات عشان اظهر بشكل أفضل".

وتابعت "مريم": "الرئيس قالي صوتك حلو جدًا، وصوتك بيلمس.. وانبسطت ومكنتش عارفة أرد عليه".

وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجها آخر للرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر عفوية، والذي ظهر خلال حواره مع الشباب وإتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة والمشاركة في تنفيذها.

ترشيحاتنا

ننشر تشكيل لجنة الحكام في اتحاد الكرة.. والإعلان غدا

تصل لـ15%.. محامٍ: المطلقات يلجأن للزواج العرفي لهذه الأسباب

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

خالد زكى ونرمين الفقى فى عزاء والدة هالة صدقي .. صور

البطانة هي الفرق.. شاهد | ياسمين عبد العزيز ورانيا يوسف بنفس الفستان

اجازة عيد الاضحى 2019 .. تعرف على عدد أيامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات فى الجيزة.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل