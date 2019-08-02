رئيس جولدي: أحمد عيد مدرب عالمي وتفاجأت من قدراته التدريبية

أكد هانى سعيد رئيس نادي جولدي على ثقته الكاملة في قدرات المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول أحمد عيد عبدالملك، مؤكدا أنه تفاجأ من قدراته التدريبية .



وأضاف سعيد في تصريحات لصدى البلد إن الناس ستشاهد مدربا عالميا ويمتلك العديد من المميزات أهمها روحه وحماسه لبثها في لاعبي الفريق الأول وتفاجئت من أفكاره وتكتيكه.



وأوضح : يوم 6 أغسطس سيخوض فريقنا أول مباراة ودية أمام فريق الشعلة السعودي في إطار استعداداتنا لدوري القسم الثالث الموسم الجديد .



جدير بالذكر أن فريق نادي جولدي نافس بشكل قوي علي الصعود الي دوري القسم الثاني إلا أن المباراة النهائية حسمها فريق البنك الأهلي.