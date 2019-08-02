أسطورة الإدارة الرياضية.. أحمد شوبير مهنئا حسن حمدى بـ عيد ميلاده

حرص الإعلامى أحمد شوبير على تهنئة حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، بعيد ميلاده.



ونشر أحمد شوبير على صفحته بموقع "انستجرام" صورة له برفقة وزير دفاع الاهلى السابق وعلق عليها:"حسن حمدى اسطورة الإدارة الرياضية في مصر كل سنة وانت طيب".



اليوم يحتفل جمهور النادي الأهلي بعيد ميلاد الرئيس الأنجح في تاريخ القلعة الحمراء - كما يلقبوه ويصفوه.

