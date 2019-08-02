ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري عن إلغاء معاهدة الأسلحة النووية: يعد أمرا خطيرا على الساحة الدولية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:46 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قامتا بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار الأسلحة النووية القصيرة والمتوسطة، واصفا ذلك بأنه "تطور خطير وغير مسبوق على الساحة الدولية".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن "بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن انتهاء المعاهدة وأصدرت روسيا بيانا كشفت خلالها عن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن تلك المعاهدة تم توقيعها في عام 1987 للتخلص من الصواريخ البالستية والنووية وتوقيع المعاهدة جاء بعد نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ يصل مداها إلى 5 آلاف كيلومتر وتستطيع أن تستهدف أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

ترشيحاتنا

محمد الشناوى يوجه رسالة لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

كنوز مصر العظمى.. مؤرخة بريطانية تروي مغامرتها المثيرة أسفل هرم خوفو.. فيديو

أحمد فلوكس يستعرض سيارته الجديدة.. والجمهور: يا جامد

تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

تصل لـ15%.. محامٍ: المطلقات يلجأن للزواج العرفي لهذه الأسباب

أزهري يكشف حكم قص الشعر والأظافر لمن ينوي الأضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات فى الجيزة.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل