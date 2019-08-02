بكري عن إلغاء معاهدة الأسلحة النووية: يعد أمرا خطيرا على الساحة الدولية

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قامتا بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار الأسلحة النووية القصيرة والمتوسطة، واصفا ذلك بأنه "تطور خطير وغير مسبوق على الساحة الدولية".



وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن "بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن انتهاء المعاهدة وأصدرت روسيا بيانا كشفت خلالها عن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن تلك المعاهدة تم توقيعها في عام 1987 للتخلص من الصواريخ البالستية والنووية وتوقيع المعاهدة جاء بعد نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ يصل مداها إلى 5 آلاف كيلومتر وتستطيع أن تستهدف أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

