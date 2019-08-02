ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وقت العائلة.. كريم عفيفي يقضي إجازته برفقة أسرته

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:44 م
كريم عفيفي واسرته
كريم عفيفي واسرته
محمد بدران

نشر الفنان كريم عفيفى أحد نجوم مسرح مصر عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة له.

وظهر كريم عفيفى برفقة زوجته وابنه على شاطئ البحر خلال قضاء اجازته الصيفية وعلق قائلًا "وقت العائلة" ولاقت الصورة اعجاب متابعيه.


يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، حيث تسلط الشخصية التى يجسّدها فى المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.

مسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي.
وقت العائلة.. كريم عفيفي يقضي إجازته برفقة أسرته

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لتدريب منتخب مصر

بحروف من ذهب .. ناشئات السلة يكتبن أسمائهن في تاريخ اللعبة

موجز الرياضة.. طارق يحيي مدربا مؤقتا للزمالك.. وآل الشيخ يشترى ناديا إسبانيا.. والأهلي يقيد عبدالله جمعة في قائمته الأفريقية

الأبيض الخاسر الأول .. خبير لوائح دولي يكشف موقف كهربا بعد قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية

اجتماع سعودي - إيراني في مكة.. وطلب جديد لـ طهران من الرياض

نجوم الفن والإعلام يتوافدون على عزاء والدة الفنانة هالة صدقي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات فى الجيزة.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل