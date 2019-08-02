ردا على فرض عقوبات جديدة.. روسيا تفتح النار على الولايات المتحدة

علقت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد موسكو، قائلة بإن كثيرا حاولوا فرض عقوبات مماثلة وفشلوا.



ووفقا لما نشرته سبوتنيك الروسية، قالت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هناك من بادر وحاول فرض عقوبات على روسيا، لكنهم فشلوا.



وأضافت زاخاروفا، أن محاولة إجبار روسيا على تغيير سياستها الخارجية والداخلية، والتخلي عن مصالحها الخاصة لصالح إرضاء مطالبات الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم قد فشلت فشلًا ذريعًا.



وأوضحت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الروسية أن واشنطن تعرض حالة عجزها أمام العالم.



وفي السياق نفسه، أعلن نائب وزارة الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو غير مندهشة من فرض الولايات المتحدة لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال.



وتابع ريابكوف قائلا أن واشنطن قضت على بقايا ما يسمى بالشراكة الروسية الأمريكية.



جاء ذلك بعد أن أعلنت واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال، لأن موسكو "لم تقدم الضمانات المطلوبة".