ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على فرض عقوبات جديدة.. روسيا تفتح النار على الولايات المتحدة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:34 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أحمد سيف الدين
علقت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد موسكو، قائلة بإن كثيرا حاولوا فرض عقوبات مماثلة وفشلوا.

ووفقا لما نشرته سبوتنيك الروسية، قالت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هناك من بادر وحاول فرض عقوبات على روسيا، لكنهم فشلوا.

وأضافت زاخاروفا، أن محاولة إجبار روسيا على تغيير سياستها الخارجية والداخلية، والتخلي عن مصالحها الخاصة لصالح إرضاء مطالبات الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم قد فشلت فشلًا ذريعًا.

وأوضحت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الروسية أن واشنطن تعرض حالة عجزها أمام العالم.

وفي السياق نفسه، أعلن نائب وزارة الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو غير مندهشة من فرض الولايات المتحدة لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال.

وتابع ريابكوف قائلا أن واشنطن قضت على بقايا ما يسمى بالشراكة الروسية الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال، لأن موسكو "لم تقدم الضمانات المطلوبة".

ترشيحاتنا

تركى آل الشيخ يعلن عن النادى الجديد الذى اشتراه بارتداء فانلته .. صور

بحروف من ذهب .. ناشئات السلة يكتبن أسمائهن في تاريخ اللعبة

بحضور زوجته.. العاهل التايلاندي يمنح عشيقته لقب رفيقة ملكية.. فيديو وصور

تصل لـ15%.. محامٍ: المطلقات يلجأن للزواج العرفي لهذه الأسباب

مركز مفاجئ لـ محمد صلاح.. قائمة أغلى الصفقات الافريقية في الدوري الانجليزي

قصة متشرد أبكى الجمهور.. رفضت أمه فتح الباب له لتوديعها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات فى الجيزة.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل