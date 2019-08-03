برلماني يطالب بمراقبة الأسواق استعدادًا لحلول عيد الأضحي

علق حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار اللحوم في الأسواق بنسبة تصل إلى 20% استعدادًا لـ عيد الأضحي، معقبًا:" هذه المبادرة من ضمن توجيهات الرئيس السيسي لدعم المواطن".



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي خلال الفترة السابقة أطلق عددا كبيرا من المبادرات التي تستهدف دعم المواطن في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تستخدم آليات هدفها تراجع الاسعار داخل الأسواق لخلق نوع من أنواع التنافسية فيما بينهم وذلك من خلال ملئ الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية للقضاء على جشع التجار.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة مراقبة الأسواق الفترة القادمة لضمان عدم استغلال الأعياد والمناسبات في زيادة الأسعار على المواطنين.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعدت خطة لطرح اللحوم في المنافذ التابعة لها استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2019، والذي تم إعلان أول أيامه الأحد المقبل.



قال خالد إبراهيم مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، لـ صدى البلد، إنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادا لـ عيد الأضحى 2019 في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.